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Двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова выписали из больницы в Дубае
Фото: instagram.com/umar_nurmagomedov

Двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова выписали из больницы в Дубае

Юлия Захарова

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Двоюродного брата бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Умара Нурмагомедова выписали из больницы в Дубае. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили представители спортсмена.

Как уточняется, Умар Нурмагомедов в настоящее время уже находится в России.

— Он ждет возможности дебютировать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), — приводит слова агентов бойца ТАСС.

Напомним, Умара Нурмагомедова госпитализировали 18 октября, данную новость на своей странице в соцсети сообщил Хабиб Нурмагомедов. Он пояснил, что брат заразился стафилококковой инфекцией.

24-летний Умар Нурмагомедов провел 12 победных встреч в ММА и не потерпел ни одного поражения.

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