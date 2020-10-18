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Двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова госпитализировали в Дубае
Фото: instagram.com/umar_nurmagomedov

Двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова госпитализировали в Дубае

Юлия Захарова

Происшествия

Российского бойца ММА Умара Нурмагомедова доставили в больницу в Дубае. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщил двоюродный брат спортсмена Хабиб Нурмагомедов на личной странице в Instagram.

Он пояснил, что состояние брата ухудшилось через несколько дней после заражения стафилококковой инфекцией.

— Последние несколько дней Умар пролежал в отеле с высокой температурой, которая была вызвана стафилококковой инфекцией, — отметил он.

Тем не менее ожидается, что бой Нурмагомедова 24 октября с соперником из Казахстана Сергеем Морозовым все-таки состоится.

24-летний Умар Нурмагомедов провел 12 победных встреч в ММА и не потерпел ни одного поражения.

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ММАХабиб Нурмагомедовгоспитализация
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