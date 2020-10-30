Валерия назвала самые важные мужские качества

Фото: instagram.com/valeriya

Певица Валерия порассуждала в своем блоге в соцсети Instagram о том, какие мужские качества являются наиболее важными. При этом она сама назвала одно, самое главное, по ее мнению.

— Мне кажется, что самое важное из всех — это великодушие, снисходительность к чужим слабостям, недостаткам, в этом проявляется и внутренняя сила, и доброта, и мудрость, — пояснила артистка.

Она также призвала своих поклонников поделиться мнением на эту тему. Многие подписчицы указали на то, что главным мужским качеством является надежность. Кто-то из поклонников согласился с позицией Валерии: «Именно великодушие и снисходительность! Это огромная сила в мужчине!». Были и другие варианты: «Самое главное качество, я считаю, это доброта!»; «Сила, ум, ответственность»; «Верность, чувство юмора, спокойствие».

Стоит отметить, что супруг Валерии — продюсер Иосиф Пригожин — порассуждал на схожую тему, назвав главные женские качества.

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