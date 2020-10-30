Людей эвакуировали из магазина в центре Москвы из-за подозрительного предмета

Фото: depositphotos.com

Россия, Москва, Смоленская набережная, 2, подъезд 1 Карта всех событий

Посетителей продуктового магазина в центре столицы эвакуировали из-за подозрительного предмета. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Объект расположен по адресу Смоленская набережная, дом 2/1, строение 2.

— Неизвестный оставил подозрительный чемодан. После осмотра чемодана на место вызваны саперы, — отметил собеседник агентства.

Как уточняется, из помещения вывели семь человек.

Читайте также: Одного человека спасли при пожаре в квартире на юге Москвы