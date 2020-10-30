Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Людей эвакуировали из магазина в центре Москвы из-за подозрительного предмета
Фото: depositphotos.com

Людей эвакуировали из магазина в центре Москвы из-за подозрительного предмета

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, Смоленская набережная, 2, подъезд 1 Карта всех событий

Посетителей продуктового магазина в центре столицы эвакуировали из-за подозрительного предмета. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Объект расположен по адресу Смоленская набережная, дом 2/1, строение 2.

— Неизвестный оставил подозрительный чемодан. После осмотра чемодана на место вызваны саперы, — отметил собеседник агентства.

Как уточняется, из помещения вывели семь человек.

Читайте также: Одного человека спасли при пожаре в квартире на юге Москвы

магазинэкстренные службыэвакуация
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Люблю одну, а сплю с другой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пробейте, пожалуйста, килограмм семечек

Елена Андреева
Елена Андреева

Первые признаки улучшения

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе

Почему интерес к балету иссякает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стоит ли сегодня покупать квартиру

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прощание с Аввой

Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина

Фейки о ковиде: как их распознать и уничтожить

Все мнения
О проекте