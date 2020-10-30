Людей эвакуировали из магазина в центре Москвы из-за подозрительного предмета
Россия, Москва, Смоленская набережная, 2, подъезд 1 Карта всех событий
Посетителей продуктового магазина в центре столицы эвакуировали из-за подозрительного предмета. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Объект расположен по адресу Смоленская набережная, дом 2/1, строение 2.
— Неизвестный оставил подозрительный чемодан. После осмотра чемодана на место вызваны саперы, — отметил собеседник агентства.
Как уточняется, из помещения вывели семь человек.
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