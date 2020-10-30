Одного человека спасли при пожаре в квартире на юге Москвы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Каспийская улица, 30к7 Карта всех событий

Одного человека спасли при пожаре в квартире на юге столицы. Об этом в пятницу, 30 октября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

— Спасен один человек, еще один с незначительными травмами передан сотрудникам скорой помощи, — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что возгорание произошло по адресу улица Каспийская, дом 30, корпус 7.

Ранее сообщалось, что шестерых человек спасли при пожаре в жилом доме в центре Москвы. Людей эвакуировали с помощью подъемных механизмов. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров.

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