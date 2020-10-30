Число пострадавших из-за землетрясения в Турции превысило 500 человек

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В результате землетрясения в Турции пострадали 522 человека. Об этом сообщил министр экологии и градостроительства страны Мурат Курум в пятницу, 30 октября.

— При землетрясении в Измире погибли 12, пострадали 522 человека, — передает слова министра агентство Anadolu.

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Ранее сообщалось, что мощное землетрясение произошло в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир. В Греции известно о двух погибших детях, на которых упала стена.

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