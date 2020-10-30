Почти 80 тысяч человек сделали прививку от гриппа в ТЦ Московской области

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Почти 80 тысяч человек сделали прививку от гриппа в торговых центрах на территории Московской области. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Как уточняется, с конца сентября вакцинацию прошли более пяти тысяч работников и свыше 72 тысяч посетителей.

— С конца сентября в крупных торговых центрах Подмосковья проводится массовая вакцинация от гриппа. За это время прививку сделали почти 80 тысяч человек, — отметил глава ведомства Андрей Разин.

Он напомнил, что пункты вакцинации работают почти в 50 подмосковных торговых центрах. Посетителям предоставляли возможность сделать прививку бесплатно. При себе нужно было иметь полис обязательного медицинского страхования, передает агентство городских новостей «Москва».

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