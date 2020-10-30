Реставрация стелы с мозаичным портретом Дзержинского началась в Москве

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

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Рабочие приступили к реставрации памятной стелы с мозаичным портретом революционера Феликса Дзержинского. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в пресс-службе префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы.

Как уточняется, завершить процесс планируется в конце июня 2021 года, передает агентство городских новостей «Москва».

Стелу установили в 1977 году по случаю 100-летию со дня рождения революционера Дзержинского. Изначально она была частью доски почета передовиков труда одноименного столичного района. Позднее доску снесли во время строительства тоннеля, который в настоящее время обеспечивает выезд с улицы Новоалексеевской.

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