В Роскачестве предупредили об опасности воды из кулера

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Питьевая вода из кулеров может оказаться опасной для здоровья, поскольку не всегда соответствует нормам по содержанию микроэлементов. Об этом рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Саратцева отметила, что Роскачество по поручению Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции проводит исследование питьевой водф, в том числе предназначенной для кулеров.

Проверка проводится по показателям химической безопасности, достоверности информации в маркировке, а также на наличие патогенных организмов и общей обсемененности.

Как оказалось, кран кулера не всегда промывают, а это чревато скоплением в воде микроорганизмов. Бутылки для кулеров нередко используют повторно, а при несоблюдении требований по обеззараживанию это может также привести к развитию микроорганизмов, цитирует эксперта агентство «Прайм».

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