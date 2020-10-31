Около 50 человек турецкого происхождения напали на церковь в Вене

/ Фото: https://twitter.com/PolizeiStmk

Около 50 молодых людей турецкого происхождения совершили нападение на католическую церковь Святого Антония Падуанского в районе Вены Фаворитен. Об этом сообщила газета Kurier со ссылкой на полицию.

Отмечается, что в нападении принимала участие группа фанатичных турецких исламистов. Полиция установила личности 10 вероятных злоумышленников, они уже были замешаны в нарушении общественного порядка.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер осудил происшествие и рассказал о мерах, которые предприняли власти.

— Мы будем защищать христианское сообщество всеми нашими силами. Я незамедлительно дал указание генеральному комиссару по общественной безопасности уведомить все полицейские участки о текущих событиях и усилить контроль над общественным пространством, особенно в районе Фаворитен, — уточнил Нехаммер.

Также по поводу инцидента высказал свое мнение канцлер страны Себастьян Курц.

— Все христиане должны иметь возможность свободно и безопасно исповедовать свою веру в Австрии! Мы решительно продолжим борьбу против политического ислама и не проявим здесь ложной терпимости. Спасибо всем полицейским за их работу, — написал он в Twitter.

Политик также пообещал продолжать борьбу против политического ислама.

Стало известно, что в четверг, 29 октября, 50 возможных злоумышленников устроили в церкви дебош. Заместитель настоятеля храма вызвал сотрудников полиции, однако молодые люди скрылись до ее приезда.

Ранее СМИ сообщили о нападении неизвестного с ножом на полицейских в Париже. Отмечается, что правоохранителям сообщили о некоем мужчине, который с ножом стучал в дверь своей соседки. Женщина была напугана и вызвала полицию. Прибывшие служители закона задержали мужчину.

Читайте также: Кремль оценил действия подростка, напавшего с ножом на полицейских в Татарстане