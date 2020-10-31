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Столичные дороги промоют с шампунем 1 ноября в рамках подготовки к зиме
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Столичные дороги промоют с шампунем 1 ноября в рамках подготовки к зиме

Юлия Ямпольская

Город

Все дороги и тротуары столицы промоют специальным шампунем в рамках подготовки к зимнему периоду в воскресенье, 1 ноября. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что с начала осени такая мойка будет пятой.

— В рамках мероприятия специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб, — цитирует Бирюкова агентство городских новостей «Москва».

После промывки при помощи шампуня специалисты промоют дороги водой. Заместитель мэра объяснил, что специальное средство помогает удалить с дорог мазутные, масляные пятна, а также другие загрязнения, которые невозможно смыть водой. Он уточнил, что шампунь безопасен, не содержит кислот и щелочей.

Ранее Петр Бирюков сообщил, что около 50 тысяч умных фонарей появятся в Москве до конца года. По его словам, в ближайшие пять лет все уличные фонари оборудуют контроллерами.

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