Нарушение санитарных мер зафиксировали в ресторане в Парке Горького

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Штраф до 300 тысяч рублей грозит ресторану «Времена года», который находится в Парке Горького, за нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции. Таковые выявило Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ). Об этом в субботу, 31 октября, сообщил главный инспектор Олег Петренко.

По его словам, в ресторане обнаружены нарушения в виде отсутствия социальной разметки, перчаток и масок у сотрудников заведения.

— В отношении ООО «Времена года» будут применены меры административного воздействия по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, которая предусматривает штрафные санкции до 300 тысяч рублей, — цитирует Петренко агентство городских новостей «Москва».

Он также добавил, что рейды прошли в Парке Горького, Сокольниках и парке «Музеон».

Ранее сообщалось, что нарушения зафиксировали в десятой части проверенных в Московской области торговых центров. Рейды проводились и в сетевых магазинах. Всего специалисты проверили более четырех тысяч таких объектов. Как уточняется, чаще всего покупатели находились в магазинах без масок и перчаток. Ежедневно указанное нарушение выявляли порядка 300 раз.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Две кальянные опечатали в столице из-за нарушения санитарных требований