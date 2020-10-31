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Почти 1,6 тысячи человек получают помощь в Филатовской больнице в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Почти 1,6 тысячи человек получают помощь в Филатовской больнице в Москве

Юлия Захарова

Город

Почти 1,6 тысячи человек получают помощь в Филатовской больнице в Москве. Об этом в субботу, 31 октября, сообщил главный врач медучреждения Валерий Вечорко.

По его словам, диагноз «коронавирус» подтвержден у 961 пациента.

— Всего на лечении 1558. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии 1507. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 961, — отметил медик на личной странице в Facebook.

Вечорко добавил, что среди беременных и родивших коронавирусом заражены 47 женщин. В отделение реанимации поместили 205 человек, искусственная вентиляция легких потребовалась 72.

Всего за минувшие 24 часа врачи выписали 192 пациента, госпитализировано в больницу 212 человек.

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пациенткоронавирусВалерий Вечорко
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