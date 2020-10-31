Теннисист Зверев впервые ответил на обвинения в домашнем насилии

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Седьмая ракетка мира Александр Зверев дал первый комментарий по поводу обвинений в домашнем насилии над бывшей девушкой Ольгой Шарыповой. По словам немецкого теннисиста, обвинения россиянки ничем не обоснованы.

— Все это меня сильно расстроило. Мы знаем друг друга с детства, многое вместе пережили. Очень жаль, что она делает подобные заявления. Это неправда... Мы состояли в отношениях, однако это было давно. Не знаю, почему Ольга сейчас делает подобные заявления, — написал спортсмен в своем Twitter-аккаунте.

Зверев отметил, что он очень надеется на то, что им удастся решить конфликт с девушкой, не потеряв взаимного уважения.

В свою очередь, Ольга ответила теннисисту в Instagram-сторис, что у Александра до сих пор не хватило смелости поговорить с ней напрямую. Шарыпова намерена предать огласке вопиющий случай и рассказать всю правду их жестокого романа.

Напомним, что ранее девушка, с которой теннисист состоял в отношениях, опубликовала пост, в котором призналась, что была предметом насилия своего возлюбленного. Она в красках описала свои отношения с «абьюзером» и сказала, что больше не намерена молчать. Текст публикации Шарыпова сопроводила хештегом #янебоюсь: в рамках движения люди со всего мира рассказывают о своих столкновениях с насилием и/или домогательствами.

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