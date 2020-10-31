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Госдума: Ставший сенатором экс-президент сохранит все гарантии
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Госдума: Ставший сенатором экс-президент сохранит все гарантии

Юлия Захарова

Внутренняя политика

Законопроект о формировании Совета Федерации сохранит гарантии бывшему президенту РФ, который станет сенатором. Об этом говорится в документе, который был внесен в Государственную думу в субботу, 31 октября.

— Уточняется, что для сенатора РФ — экс-президента сохраняются социальные и иные гарантии, установленные Федеральным законом «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» (согласно части 2 статьи 92.1 Конституции), — отметили в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству.

Также в нем указано, что граждане, которые имеют выдающиеся заслуги перед страной, смогут занимать пост сенаторов пожизненно, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, каким будет новый порядок избрания в Совфед осужденных за преступления. Так, ограничения начнут действовать для лиц, получивших наказания по делам о преступлениях средней тяжести.

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу законопроекты, в которых указан порядок формирования Совета Федерации, а также содержатся изменения в закон «О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы». Документы были разработаны в развитие поправок к Конституции.

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Госдума РФСовет Федерациипрезидент
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