Клишас разъяснил новый порядок избрания в Совфед осужденных за преступления

Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Лица, которые были осуждены за преступления средней тяжести, не смогут избираться в Совет Федерации в течение пяти лет после снятия судимости, согласно законопроекту об алгоритме формирования верхней палаты парламента. Об этом в субботу, 31 октября, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

— Расширяются ограничения для назначения сенатором лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности, по аналогии с действующим ограничением пассивного избирательного права, вводится перечень преступлений средней тяжести, по которым не должно быть судимостей, — отметил он.

Клишас пояснил, что для людей, которым выносили приговор по делам об особо тяжких преступлениях, запрет занимать пост сенатора составит 15 лет после снятия судимости. За дела по преступлениям средней тяжести ограничение будет равно пяти годам.

По словам государственного деятеля, действующая редакция закона предусматривает ограничения только на тяжкие или особо тяжкие преступления, передает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу законопроекты, в которых указан порядок формирования Совета Федерации, а также содержатся изменения в закон «О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы». Документы были разработаны в развитие поправок к Конституции.

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