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Ценз оседлости предложили отменить в России для ряда кандидатов в сенаторы
Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Ценз оседлости предложили отменить в России для ряда кандидатов в сенаторы

Юлия Захарова

Внутренняя политика

Порядок формирования Совета Федерации, предложенный президентом РФ Владимиром Путиным, отменяет необходимость проживания на территории страны в течение определенного срока для федеральных госслужащих, которые имеют чин действительного государственного советника первого класса. Об этом в субботу, 31 октября, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

— Предусматривается исключение из ценза оседлости для федеральных государственных гражданских служащих, имеющих классный чин, соответствующий воинскому званию генерал-полковника, адмирала, генерала армии, адмирала флота (действительного государственного советника РФ первого класса), — отметил он.

Также ценз оседлости предложили не применять к лицам, которые служили в войсках Росгвардии на территории страны на протяжении пяти лет.

Уточняется, что в настоящее время необходимости для непрерывного проживания в РФ в течение пяти лет непрерывно перед назначением или 20 лет в совокупности нет только для кандидатов, которые имеют воинские звания высшего офицера, специальное звание высшего начальствующего состава или соответствующий им классный чин юстиции. Кроме того, ценз оседлости не применяется к послам и сотрудникам специальных госслужб, за исключением Росгвардии, передает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу законопроекты, в которых указан порядок формирования Совета Федерации, а также содержатся изменения в закон «О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы». Документы были разработаны в развитие поправок к Конституции.

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законопроектСовет ФедерацииАндрей Клишас
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