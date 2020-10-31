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Владимир Путин освободил от должности первого замдиректора Росгвардии
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Владимир Путин освободил от должности первого замдиректора Росгвардии

Юлия Захарова

Общество

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности первого замдиректора Росгвардии генерал-полковника Сергея Ченчика. Указ появился на официальном портале правовой информации в субботу, 31 октября.

— Освободить генерал-полковника Ченчика Сергея Михайловича от должности начальника Главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации — первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации, — отмечается в документе.

Сергей Ченчик родился в 1962 году в Республике Коми. Его военная служба началась в 1983 году, он служил во внутренних войсках в различных должностях. В 2005 году получил должность в органах внутренних дел страны, впоследствии стал начальником Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Начальником Главного штаба войск нацгвардии был назначен в 2016 году, тогда же получил звание генерал-полковника.

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