Поиск групп с диверсионной подготовкой ведут в Белоруссии

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КГБ Белоруссии ведет поиск групп, которые прошли диверсионную подготовку, после задержания группы радикалов с оружием. Об этом в субботу, 31 октября, заявил глава отдела следственного управления ведомства Константин Бычек.

— Формирование преступной группы происходило на территории Украины, куда в августе 2020 года прибыл проживающий в Польше Олиневич (один из задержанных — прим. «ВМ»). Встретившись в Киеве с Дубовским, они вооружились огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Все задержанные имели соответствующую диверсионную подготовку, — отметил он в эфире телеканала СТВ.

По его словам, задержанные передвигались по территории страны только в темное время суток. У КГБ есть данные о других подобных группах, в настоящее время действия ведомства направлены на пресечение их противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что пограничники Белоруссии задержали группу «радикально настроенных» граждан, у которых при себе было оружие, возле границы с Украиной. По данному факту проводится проверка.

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