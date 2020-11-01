Психолог перечислил основные ошибки мужчин на первом свидании

Фото: «Безумное свидание» (2010)

Психолог Иван Серотченко назвал главные ошибки, которые делают мужчины на первом свидании.

Сначала он сказал об опоздании. Эксперт отметил, что мужчине не стоит опаздывать на встречу с женщиной, так как пунктуальность может стать первым приятным впечатлением. По словам психолога, лучше прийти на 10-15 минут пораньше назначенного времени.

Затем Серотченко рассказал о бесконечном монологе. Мужчине не нужно часами рассказывать о себе, вспоминать какие-то истории и игнорировать настроение собеседника. Это утомляет женщин.

Также женщины не любят жалобы.

— Многие парни в наше время считают, что если в разговоре с девушкой постоянно жаловаться на свою жизнь, то женщина поймет, приласкает и успокоит. Это вопиющее заблуждение. Нефильтрованное количество «нытья» только отпугивает женщин, — сказал специалист.

Кроме того, нельзя оказывать чрезмерное давление. Психолог посоветовал мужчине вести себя спокойно, предусмотрительно, местами нейтрально. Не нужно через несколько часов после встречи намекать на интимную близость или хватать женщину за руку и другие части тела. Физического сближения на первом свидании лучше избежать.

Эксперт отметил, что следует исключить странный юмор. На первом свидании с девушкой мужчине не нужно использовать черный юмор или юмор, который понятен только ему.

Также следует избежать смазанного финала. Так, не нужно пытаться поцеловать женщину, если она не дает для этого никакого повода, лучше всего ее немного приобнять и попрощаться. Не стоит назначать девушке сразу новую дату встречи. Лучше просто намекнуть на то, что мужчина хочет в скором времени провести время вместе. Кроме того, психолог порекомендовал оплатить счет в ресторане, если инициатором свидания был мужчина, сообщает издание «НьюИнформ».

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