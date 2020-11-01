Вирусолог озвучил пять главных симптомов заражения коронавирусом
В условиях распространения коронавирусной инфекции не нужно паниковать и искать у себя десятки самых разных признаков заболевания. Вместо этого необходимо помнить о пяти основных симптомах COVID-19, советует главный научный сотрудник центра им. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.
По словам ученого, ключевые признаки заражения следующие: высокая температура, кашель, потеря вкуса и обоняния, боль в горле.
— За этим нужно следить. Что касается остальных 20 с лишним симптомов — оставьте это врачам, — сказал эксперт в беседе с URA.RU.
При этом ранее ученые Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии нашли новый симптом коронавируса, связанный с пальцами.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Трихолог дала советы по борьбе с облысением после коронавируса