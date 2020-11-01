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За сутки в России выявили рекордные 18 665 случаев коронавируса
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

За сутки в России выявили рекордные 18 665 случаев коронавируса

Ростислав Зубков

Общество

За минувшие сутки в России коронавирус выявили у 18 665 человек. Об этом оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил в воскресенье, 1 ноября.

Среди регионов лидерами по числу новых случаев оказались Москва (5261), Петербург (896) и Подмосковье (545).

Жертвами инфекции за последние 24 часа стали 245 человек, еще 10 259 — излечились.

Всего с начала пандемии в России был выявлен 1 636 781 случай заражения коронавирусом нового типа. При этом 1 225 673 пациента переболели и выздоровели, 28 235 — скончались.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об эффективности принятых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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