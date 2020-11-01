«Купель в очень хорошем состоянии»: Волочкова решила продать свое имущество

Фото: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о том, что распродает кое-что из своего имущества. В частности, она хочет избавиться от знаменитой купели.

По ее словам, купель стоит около ее дома. Балерина оценила ее в 65 тысяч рублей.

— «Купель в очень хорошем состоянии». А на вырученные деньги я сделаю благотворительный спектакль, — пояснила звезда в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Она также рассказала, что не жалуется на свое нынешнее денежное состояние. Балерина похвасталась, что у нее есть дом, две квартиры и автомобили. Кроме того, у нее имеется недвижимость в Астрахани.

Ранее Волочкова показала фанатам, какие продукты составляют основу ее рациона. Видео содержимого холодильника она опубликовала в в Instagram. На кадрах видно, что холодильник наполнен овощами, фруктами и зеленью. При этом рыбы или мяса в нем нет.

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