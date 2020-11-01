Уникальную схему разъезда автобусов создали на ТПУ «Щелковский»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Щёлковское шоссе, 75 Карта всех событий

На транспортно-пересадочном узле «Щелковский», расположенном на востоке столицы, работает уникальная схема разъезда автобусов. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сказал в эфире «России 1».

— Сама по себе технология уникальная: разгрузка идет на первом этаже, а отъезд — на шестом этаже. Разнесено по этажам. По уникальной эстакаде поднимаются и опускаются автобусы, — пояснил глава города.

Он обратил внимание, что на сегодняшний день данный ТПУ — крупнейший во всей Европе.

Открытие обновленного автовокзала «Центральный» на Щелковском шоссе состоялось 29 октября при участии Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Вокзалом ежедневно пользуются около 150 тысяч человек. В ТПУ входят станция метро «Щелковская» Арбатско-Покровской линии и автовокзал «Центральный».

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