Алина Загитова заявила, что она на диете

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что соблюдает диету. Об этом она сообщила во время шоу «Ледниковый период», ведущей которого она является.

Так, во время своего проката актер Евгений Пронин преподнес спортсменке кусок торта, который прятал в рукаве.

— Спасибо, я на диете, — ответила Загитова.

Она добавила, что отдаст лакомство кому-нибудь другому.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил шансы Алины Загитовой вернуться в большой спорт.

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