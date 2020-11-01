Путин примет участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии поднятия флага на неатомном ледоколе «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал «Россия 1» в воскресенье, 1 ноября.

Отмечается, что российский лидер также проведет совещание по ситуации в космической отрасли.

Помимо этого, глава государства 4 ноября, в День народного единства, планирует быть на Красной площади у памятника Минину и Пожарскому. В график президента также внесено общение с участниками конкурса «Большая перемена». Это мероприятие проводится международным детским центром «Артек».

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