Опубликованы правила приема в российские вузы на следующий учебный год

Фото: Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы

Российские вузы 1 ноября на официальных сайтах опубликуют правила приема на 2021–2022 учебный год.

Минобрнауки в начала этого года утвердило новый порядок приема на обучение в вузы. На него должны были ориентироваться учебные заведения при подготовке своих правил.

Ранее публикация правил на сайтах вузов должна была быть до 1 октября. Обновленный документ имеет множество новых пунктов, поэтому вузам дали дополнительный месяц на подготовку.

Так, теперь вузы смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов. Кроме того, процедура дистанционного приема документов на поступление стала обязательной для всех вузов наряду с очной подачей.

Помимо прочего, поступающим можно будет внести изменения в заявление о приеме или, если вдруг передумали, подать второе, сообщает «Российская газета».

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