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Ограничения на посещение спортмероприятий могут продлить в Подмосковье
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ограничения на посещение спортмероприятий могут продлить в Подмосковье

Виктория Родимкина

Здоровье

Власти Московской области могут продлить ограничения на посещение спортивных мероприятий. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков в воскресенье, 1 ноября.

По его словам, решение будет принято в среду, 4 ноября, или в четверг, 5 ноября.

В Подмосковье действует запрет на проведение спортмероприятий со зрителями из-за роста числа заболевших коронавирусом. Ограничения ввел губернатор Московской области Андрей Воробьев 21 октября.

— Думаю, что пока предпосылок для снижения ограничений нет. Скорее всего, они будут продлены. Решение будет принято в среду или четверг, — цитирует Романа Терюшкова ТАСС.

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