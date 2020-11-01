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Два паркинга построят в поселении Московский
Фото: Анна Быкова

Два паркинга построят в поселении Московский

Василиса Чернявская 

Город

В городском поселении Московский построят два паркинга. Как рассказал глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, один из объектов введут в строй до конца года.

— Паркинг сдадут на территории микрорайона «Город-парк Первый Московский», — сообщил он.

По его словам, паркинг рассчитан на 300 машино-мест. Еще один паркинг такой же вместимости сейчас находится на стадии проектирования.

Владимир Жидкин назвал необходимостью появление современных паркингов. По его словам, проблема с парковочным пространством актуальна для ряда поселений Новой Москвы.

— Проекты общественно значимых объектов мы согласовываем только при наличии в нем паркинга, — заявил руководитель городского ведомства.

Он отметил, что на днях был утвержден проект торгового комплекса, паркинг в котором расположится на крыше. Подобное решение сэкономит поселению и инвестору наземное пространство.

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