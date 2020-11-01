Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Полиция оценила причастность мужчины с мечом в Квебеке к террористам
Фото: pixabay.com

Полиция оценила причастность мужчины с мечом в Квебеке к террористам

Виктория Родимкина

Происшествия

Мужчина, который совершил нападение с мечом на прохожих в канадском Квебеке, не имеет отношения к террористам. Об этом сообщает CBC со ссылкой на пресс-службу местной полиции в воскресенье, 1 ноября.

Ранее сообщалось, что мужчина в «средневековой одежде» напал на прохожих у здания парламента с холодным оружием. В результате нападения двое человек погибли, еще пятеро пострадали. Мужчина был арестован.

В полиции уточнили, что нападавшим оказался 24-летний мужчина, который не является жителем Квебека.

— Вчера вечером мы попали в ночь ужасов, когда 24-летний мужчина, который не живет в Квебеке, прибыл с намерением забрать по возможности как можно больше жизней, — сообщил шеф квебекской полиции Роберт Пиджен.

Он отметил, что все обстоятельства случившегося указывают на то, что подозреваемый, вооруженный японским мечом, выбирал своих жертв наугад.

Читайте также: Один человек пострадал при перестрелке в Монпелье

убийствополицияКанада
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Ланг
Сергей Ланг

Как победить осеннюю хандру

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Нашим самолетам в небе места нет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Объявит ли Париж гражданскую войну

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Аборт по-польски: право женщины или право ребенка

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Люблю одну, а сплю с другой

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе

Почему интерес к балету иссякает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стоит ли сегодня покупать квартиру

Все мнения
О проекте