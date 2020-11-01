Полиция оценила причастность мужчины с мечом в Квебеке к террористам

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Мужчина, который совершил нападение с мечом на прохожих в канадском Квебеке, не имеет отношения к террористам. Об этом сообщает CBC со ссылкой на пресс-службу местной полиции в воскресенье, 1 ноября.

Ранее сообщалось, что мужчина в «средневековой одежде» напал на прохожих у здания парламента с холодным оружием. В результате нападения двое человек погибли, еще пятеро пострадали. Мужчина был арестован.

В полиции уточнили, что нападавшим оказался 24-летний мужчина, который не является жителем Квебека.

— Вчера вечером мы попали в ночь ужасов, когда 24-летний мужчина, который не живет в Квебеке, прибыл с намерением забрать по возможности как можно больше жизней, — сообщил шеф квебекской полиции Роберт Пиджен.

Он отметил, что все обстоятельства случившегося указывают на то, что подозреваемый, вооруженный японским мечом, выбирал своих жертв наугад.

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