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Один человек пострадал при перестрелке во французском Монпелье
Фото: youtube / Иммиграция во Францию Правда

Один человек пострадал при перестрелке во французском Монпелье

Виктория Родимкина

Происшествия

Во французском городе Монпелье произошла перестрелка, в результате которой пострадал один человек. Об этом сообщается на сайте издания Le Figaro в воскресенье, 1 ноября.

По словам полицейских, произошло столкновение между преступными бандами. На сайте уточнили, что перестрелка случилась 1 ноября днем в одном из районов города Монпелье.

По информации СМИ, выстрели были слышны около 13:00 по местному времени. Один из участников конфликта получил ранение и был госпитализирован.

Полиция проведет расследование инцидента. Правоохранители оцепили район, на месте случившегося работают военные и жандармы.

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