Задержанного в рамках расследования нападения на священника в Лионе отпустили

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Задержанный 31 октября мужчина в рамках расследования нападения на священника в Лионе был отпущен. Об этом сообщило Agence France Presse со ссылкой на прокуратуру города в воскресенье, 1 ноября.

По словам правоохранителей, ничто не позволяет его привлечь к ответственности в этом деле. Помимо этого, состояние здоровья задержанного не позволило оставить его под стражей.

Французское СМИ сообщило, что прокуратура изучает версию личного конфликта в деле о нападении на священника. Это может быть связано с тем, что потерпевший не был одет в характерные для церковных служителей одежды.

Однако, сообщил прокурор Лиона Николя Жаке, на данный момент не исключается ни одна из версий.

Ранее сообщалось, что в седьмом округе города Лиона раздались выстрелы. По данным СМИ, ранения получил священник, его состояние в настоящее время оценивается как тяжелое.

Кроме того, 29 октября еще одна атака произошла в Ницце. Вооруженный ножом мужчина убил троих человек недалеко от церкви Нотр-Дам. По информации агентства «Рейтер», одну женщину обезглавили. Напавшего оперативно задержала полиция, при этом он был ранен.

Также во французском Авиньоне мужчина попытался напасть на полицейских с ножом. Его застрелили. Предварительно, подозреваемый кричал «Аллах акбар».

Кроме того, в саудовском городе Джидда задержан неизвестный, предпринявший попытку атаковать охрану французского консульства.

Помимо этого, во французском Лионе правоохранители предотвратили нападение мужчины с ножом.

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