Деревянный парящий мост появится в ТиНАО

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 23-й километр, 1 Карта всех событий

Деревянный парящий мост построят при благоустройстве территории жилого комплекса «Румянцево парк» в ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы в воскресенье, 1 ноября.

Уточняется, что жилой комплекс из трех корпусов имеет площадь более 4,2 тысячи квадратных метров. Благоустраивать территорию планируется в соответствии со стилистикой четырех стихий — воды, воздуха, огня и земли. При оформлении будут использовать морскую гальку, песок, травяной газон и дерево. Там же построят деревянный парящий мост.

По словам руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, специалисты завершают работы по ландшафтному дизайну двора и цветников, продолжают монтировать дорожки для пешеходов и укладывать тротуарную плитку.

Владимир Жидкин отметил, что за два года в Новой Москве инвесторы построят 12 школ, 18 детских садов и пять поликлиник, передает агентство городских новостей «Москва».

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