Более 46 тысяч случаев коронавируса выявили во Франции за сутки

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Во Франции за минувшие сутки выявили 46 290 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает французское санитарное агентство Sante Publique в воскресенье, 1 ноября.

Общее количество заразившихся во Франции составило 1 413 915. Всего от инфекции умерло свыше 37 тысяч человек. За минувшие сутки в стране скончался 231 пациент.

За неделю в больницы поступили 17 450 человек с подтвержденным тестом на COVID-19, из них 2605 перевели в реанимации.

В стране ввели общенациональный карантин с 30 октября. Жители обязаны указывать причину для выхода из дома.

Ранее сообщалось, что в Израиле число зараженных коронавирусом приблизилось к 315 тысячам.

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