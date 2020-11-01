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Число зараженных коронавирусом в Израиле превысило 314 тысяч
Фото: pixabay.com

Число зараженных коронавирусом в Израиле превысило 314 тысяч

Виктория Родимкина

В мире

Количество выявленных случаев нового типа коронавирусной инфекции в Израиле увеличилось до 314 778. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны в воскресенье, 1 ноября.

С четверга, 29 октября, коронавирусом в Израиле заразились 1664 человека. Всего скончались 2553 пациента.

На данный момент в стране больны 9762 человека. В тяжелом состоянии находятся 392 пациента, из них к аппарату ИВЛ подключен 171 человек. Всего выздоровели 302 463 человека, передает РИА Новости.

С 18 октября в Израиле начался частичный выход из карантинных ограничений, который включает открытие детских садов и предприятий. С 1 ноября в школы вернулись ученики младших классов, открылись парикмахерские и салоны красоты.

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