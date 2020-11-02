Жителей европейской части России в ноябре ждет продолжение золотой осени

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Потепление ожидается с понедельника, 2 ноября, в центре европейской части России и на северо-западе региона дневные температуры в течение недели будут превышать нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Тепло будет не только в центре Европейской России, но и в Санкт-Петербурге будет двузначное значение температуры. Погода, которую назвали золотой осенью в октябре, продолжается и в ноябре, — сказал он.

Синоптик отметил, что это связано это с тем, что Европейская Россия находится под влиянием области высокого давления, теплые воздушные массы будут переносить тепло.

Вильфанд добавил, что температура в центре европейской части будет выше нормы на 5-7 градусов. Во вторник и среду (3-4 ноября — прим. «ВМ») столбик термометра достигнет двузначных отметок, в Подмосковье температура воздуха ожидается плюс 11 градусов.Синоптик отметил, что погода в регионе будет облачной, но без осадков.

Также он рассказал, что на юге Европейской России наблюдается полоса высокого давления, осадков там не ожидается и солнечно, передает РИА Новости.

Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в Москве в День народного единства