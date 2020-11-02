Врач заявил о риске заболеть коронавирусом при нерегулярном питании
Нерегулярное и несбалансированное питание наносит «сокрушительный удар» по иммунитету. Об этом заявила врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.
По ее словам, белки в организме входят в структуру гормонов и ферментов. Они также помогают формировать иммунный ответ.
— Витамины, минеральные вещества, незаменимые аминокислоты и ПНЖК (полиненасыщенные жирные кислоты — прим. «ВМ») — все это необходимо для поддержания иммунитета ежедневно на должном уровне, — цитирует Ненастину РИА Новости.
Она согласилась, что проблема с питанием может увеличить риски заражения COVID-19.
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