Врач заявил о риске заболеть коронавирусом при нерегулярном питании

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Нерегулярное и несбалансированное питание наносит «сокрушительный удар» по иммунитету. Об этом заявила врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.

По ее словам, белки в организме входят в структуру гормонов и ферментов. Они также помогают формировать иммунный ответ.

— Витамины, минеральные вещества, незаменимые аминокислоты и ПНЖК (полиненасыщенные жирные кислоты — прим. «ВМ») — все это необходимо для поддержания иммунитета ежедневно на должном уровне, — цитирует Ненастину РИА Новости.

Она согласилась, что проблема с питанием может увеличить риски заражения COVID-19.

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