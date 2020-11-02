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МЧС прокомментировало информацию о смерти писательницы Измайловой
Фото: instagram.com/kira.izmaylova

МЧС прокомментировало информацию о смерти писательницы Измайловой

Кирилл Николаев

Олег Сыров

Происшествия
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-Мнёвники Карта всех событий

Управление МВД России по городу Москве прокомментировало корреспонденту «Вечерней Москвы» информацию о гибели писательницы Киры Измайловой, тело которой обнаружили в квартире в столичном районе Хорошево-Мневники в воскресенье, 1 ноября.

По данным ведомства, в квартире, где проживала писательница, было обнаружено тело женщины 1982 года рождения без признаков насильственной смерти.

О пропаже женщины заявила сестра Измайловой. Она не могла дозвониться до родственницы с понедельника, 26 октября. Все это время ее телефон был недоступен, а соседи не могли дозвониться до Измайловой в дверной звонок.

Правоохранители обнаружили, что дверь в квартиру Измайловой была открыта. На кухне нашли тело писательницы. Выяснилось, что на момент нахождения тела женщина была мертва уже три дня.

СПРАВКА «ВМ»

Кира Измайлова родилась 17 ноября 1982 года в Москве. Ее работы были написаны в жанре фантастики, в том числе любовного и героического фэнтези. Среди ее произведений — «Феи», «Школа спящего дракона» и «Случай из практики».

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МЧСсмертьписательница
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