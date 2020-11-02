Вдова Шона Коннери рассказала о последних днях легендарного актера

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Легендарный британский актер Шон Коннери перед смертью страдал деменцией. Об этом рассказала его вдова Мишелин, слова которой приводит издание Daily Mail.

По ее словам, болезнь сильно подкосила ее супруга.

— Его последнее желание уйти без шума исполнилось, — отметила Мишелин.

Кроме того, она рассказала, что в последние дни своей жизни Коннери не мог общаться с близкими. Она добавила, что ее муж скончался во сне, «и для него это был мирный уход».

Напомним, о смерти Шона Коннери стало известно 31 октября. Актеру было 90 лет. Наибольшую популярность он приобрел благодаря роли Джеймса Бонда. Актер сыграл агента 007 в семи кинокартинах.

Всего в фильмографии Коннери свыше 70 работ, актер является обладателем премии «Оскар» за роль в ленте «Неприкасаемые», также он завоевал две награды «Бафта» и три «Золотых глобуса».

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