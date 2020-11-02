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Вдова Шона Коннери рассказала о последних днях легендарного актера
Фото: TASS / EPA / CLAUDIO ONORATI

Вдова Шона Коннери рассказала о последних днях легендарного актера

Евгения Звощик

Звезды

Легендарный британский актер Шон Коннери перед смертью страдал деменцией. Об этом рассказала его вдова Мишелин, слова которой приводит издание Daily Mail.

По ее словам, болезнь сильно подкосила ее супруга.

— Его последнее желание уйти без шума исполнилось, — отметила Мишелин.

Кроме того, она рассказала, что в последние дни своей жизни Коннери не мог общаться с близкими. Она добавила, что ее муж скончался во сне, «и для него это был мирный уход».

Напомним, о смерти Шона Коннери стало известно 31 октября. Актеру было 90 лет. Наибольшую популярность он приобрел благодаря роли Джеймса Бонда. Актер сыграл агента 007 в семи кинокартинах.

Всего в фильмографии Коннери свыше 70 работ, актер является обладателем премии «Оскар» за роль в ленте «Неприкасаемые», также он завоевал две награды «Бафта» и три «Золотых глобуса».

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