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Вильфанд предупредил москвичей о предстоящем заметном похолодании
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Вильфанд предупредил москвичей о предстоящем заметном похолодании

Татьяна Плотникова

Город

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни столичный регион ожидает заметное снижение температуры воздуха.

Как отметил Вильфанд, синоптикам еще предстоит уточнить прогноз. Пока ожидается снижение температуры до уровня климатической нормы начала ноября.

— Согласно многолетним данным, переход среднесуточной температуры через ноль градусов происходит в последних числах первой декады ноября, с седьмого по десятое число, — цитирует эксперта ТАСС.

Ранее синоптик назвала самый холодный день начавшейся недели в Москве.

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