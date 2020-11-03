Вильфанд предупредил москвичей о предстоящем заметном похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни столичный регион ожидает заметное снижение температуры воздуха.
Как отметил Вильфанд, синоптикам еще предстоит уточнить прогноз. Пока ожидается снижение температуры до уровня климатической нормы начала ноября.
— Согласно многолетним данным, переход среднесуточной температуры через ноль градусов происходит в последних числах первой декады ноября, с седьмого по десятое число, — цитирует эксперта ТАСС.
Ранее синоптик назвала самый холодный день начавшейся недели в Москве.
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