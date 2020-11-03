Минпромторг решил ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей

Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Министерство промышленности и торговли РФ подготовило поправки в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», которые обяжут автовладельцев проходить внеплановый технический осмотр даже после минимальных изменений в машине.

В поправках перечислены изменения конструкции транспортных средств, которые будет необходимо согласовывать в специализированной лаборатории. В перечень вошли, в частности, установка на автомобиль порогов, спойлеров, антенн, люков в крышу, воздухозаборников, подкрылков, багажников и рейлингов, а также установка колес увеличенного диаметра, устройств для буксировки прицепов, мультимедийного и компьютерного оборудования, средств охранной сигнализации и средств защиты от несанкционированного использования машины.

После любой такой операции автовладелец должен будет доставить машину на внеочередной технический осмотр.

Кроме того, Минпромторг предлагает запретить повторное использование при ремонте автомобиля систем рулевого управления, тормозных систем, глушителей системы выпуска, ремней и подушек безопасности.

Член Совета Федерации Андрей Кутепов выразил мнение, что это нововведение лишит россиян возможности использовать для ремонта автомобилей более дешевые, восстановленные на территории России запчасти, вынуждая приобретать новые.

Кроме того, предлагаемые поправки ухудшат положение независимых автосервисов, цитируют сенатора «Известия».

Ранее сообщалось, что в России заработали новые правила продажи полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

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