«Эльвира, что у вас там происходит?»: Ургант высмеял рост валюты

Фото: instagram.com/egorkreed

Российский телеведущий Иван Ургант высмеял рост валюты и ослабление рубля. Он сравнил председателя Центрального банка Эльвиру Набиуллину с девочкой Элли.

— Вы знаете, что сейчас все волнуются, переживают, говорят евро-евро, кто покупает акции, играет на бирже. На выходных курс был 92 рубля за евро. Я сказал, что это нормально, не надо переживать, мы должны сейчас дать евро немного уйти, чтобы потом, наоборот, была возможность догнать. Потом курс евро вырос до 93 рублей, я сказал спокойно, это тенденция, которая может стать антитенденцией. А когда спустя два часа евро вырос до 94 рублей, я сказал Эльвира, что у вас там происходит? Или, говоря словами писателя Александра Волкова, Элли, какого Гудвина? — пошутил Ургант.

Ургант заявил, что беспокоиться не нужно, потому что рубль похож на тетиву, который долго натягивается, а потом стрелять нечем.



Видео опубликовано на YouTube.

Ранее экономист озвучил мрачный прогноз по курсу рубля.

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