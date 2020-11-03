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Проектирование участков дорожной сети началось для горнолыжного комплекса в ТиНАО
Фото: «Вечерняя Москва»

Проектирование участков дорожной сети началось для горнолыжного комплекса в ТиНАО

Кирилл Николаев

Город

Проектирование участков дорожной сети началось для горнолыжного комплекса в поселении Щаповское на территории ТиНАО. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, разработкой проекта планировки дороги занимается Институт Генплана Москвы. Работы пройдут с целью улучшения транспортного обслуживания поселения Щаповское и обеспечения доступности нового горнолыжного комплекса.

Заместитель директора Института Генплана Москвы Игорь Бахирев рассказал, что в настоящее время рассматриваются три варианта прохождения дороги. В каждом из них будет заложено благоустройство прилегающей территории.

На данный момент горнолыжный комплекс в Щаповском проектируется. Здесь планируется возвести склон на пять трасс с подъемником и физкультурно-оздоровительный комплекс, общая площадь которого составит шесть тысяч квадратных метров.

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горные лыжиМоскомархитектураТиНАО
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