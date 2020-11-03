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Останкинская башня включит праздничную подсветку 4 ноября
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Останкинская башня включит праздничную подсветку 4 ноября

Кирилл Николаев

Город

В День народного единства в среду, 4 ноября, телебашни РТРС включат праздничную архитектурно-художественную подсветку. Об этом рассказали в пресс-службе сети.

Отмечается, что на медиафасадах Останкинской телебашни будет транслироваться российский триколор и надпись «День народного единства». К данной акции также присоединились еще 17 городов. Среди них Казань, Челябинск, Нижний Новгород, Тула, Самара, Воронеж и другие, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что праздничные плакаты в честь Дня народного единства разместили на улицах Москвы. Они установлены на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах.

День народного единства отмечается в России с 4 ноября 2005 года.

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Останкинская башняМоскваДень народного единства
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