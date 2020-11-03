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Москвичей пригласили на отраслевые экскурсии
Фото: Денис Кондратьев

Москвичей пригласили на отраслевые экскурсии

Марьяна Шевцова

Город

В ноябре столичные школьники, студенты колледжей, а также родители смогут отправиться на виртуальные экскурсии на российский завод «Кока-Колы», в музеи магистрального транспорта газа и центра имени Хруничева, а также узнать о современных технологиях в авиастроении и производстве мебели. Онлайн-встречи организовал Городской методический центр, сообщили «Вечерней Москве» в Департаменте образования и науки Москвы.

5 ноября

В 15:00 состоится онлайн-встреча с представителем Музея магистрального транспорта газа. На ней расскажут об истории и перспективах газовой промышленности, о географии деятельности предприятий и о технологических процессах транспортировки газа.

11 ноября

В 15:00 пройдет очередная виртуальная экскурсия на российский завод компании «Кока-Кола». Участникам покажут цеха и процессы производства в формате «360», расскажут о технологии изготовления напитка.

12 ноября

В 14:00 состоится онлайн-встреча с сотрудниками Московского машиностроительного предприятия имени В. В. Чернышева — одной из ведущих компаний российской авиационной промышленности. В рамках нее расскажут об истории завода и основных вехах развития машиностроительной отрасли в авиастроении.

В 15:00 пройдет новая онлайн-встреча в Музее магистрального транспорта газа. В программе — рассказы об истории и перспективах газовой промышленности, о географии деятельности предприятия и о технологических процессах транспортировки газа.

Также в 15:00 снова можно будет принять участие в развлекательном квизе от компании «Кока-Кола», побывать на онлайн-экскурсии на производстве.

17 ноября

В 15:00 представители мебельной компании «Феликс» расскажут о новых технологиях в производстве, автоматизации и различных IT-решениях, применяемых на мебельных фабриках.

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