Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Жители Подмосковья смогут проголосовать за лучшего «Народного доктора». Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

— В Московской области работают прекрасные специалисты, профессионалы своего дела. Такой конкурс позволяет жителям поддержать своих любимых докторов, дать высокую оценку их труду, — рассказала министрСветлана Стригункова.

Как сообщили в ведомстве, в конкурсе участвуют почти 24 тысячи врачей. Жители региона могут проголосовать на портале «Добродел» и выбрать лучших в номинациях «Народный детский доктор», и «Народный взрослый доктор». Голосование продлится до 1 декабря, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее ОТР сообщило, что Госсовет Удмуртии передал городским поликлиникам восемь автомобилей. Таким образом депутаты планируют снизить на время пандемии COVID-19 дополнительную нагрузку на участковых врачей.

Исследователи из США выяснили, что поверхности полов в медицинских учреждениях могут представлять угрозу на фоне пандемии коронавируса, рассказал ФАН. По мнению экспертов, несмотря на усиленную дезинфекцию, бактерии могут попадать на носки пациентов, а затем оказываться на постели и предметах быта.

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