Глава СК поручил доложить о деле мальчика, жившего с отцом в лесу в Балашихе

Фото: facebook.com/Следственный комитет Российской Федерации

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о мальчике, жившего с отцом в лесу в Балашихе. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили на сайте ведомства.

Мальчика обнаружили 30 октября в хижине, которая была построена из подручных материалов. Ребенок проживал в ненадлежащих условиях, угрожающих его жизни и здоровью. В настоящее время мальчик находится в реабилитационном центре.

Следователи выясняют, что привело к проживанию ребенка в подобных условиях.

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