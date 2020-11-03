Володин назвал выборы в США «шоу», а не стандартом демократии

Фото: duma.mos.ru/Мосгордума

Выборы в США являются «шоу», на которое предлагают смотреть как на стандарт демократии. Такое мнение выразил председатель Государственной думы Вячеслав Володин во вторник, 3 ноября.

— Не считаю, что это стандарт, — уточнил Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Объясняя свою точку зрения, спикер нижней палаты парламента представил несколько сравнений. В частности, в России проводятся прямые выборы главы государства, и существует многопартийность. В свою очередь в США президента избирают выборщики, при этом своих кандидатов предлагают только две партии.

Напомним, во вторник, 3 ноября, в США проходят выборы президента. В президентской гонке участвуют нынешний глава США Дональд Трамп. Его соперник — кандидат от Демократической партии и бывший вице-президент США Джо Байден. Также свои кандидатуры на пост президента предложили и другие претенденты.

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