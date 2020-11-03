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Жителей Подмосковья предупредили о сильном тумане
Фото: pixabay.com

Жителей Подмосковья предупредили о сильном тумане

Татьяна Плотникова

Общество

В Московской области до утра среды, 4 ноября, прогнозируется сильный туман. Об этом предупреждает региональный главк Министерства чрезвычайных ситуаций.

В ведомстве отметили, что туман ухудшит видимость до 100-500 метров, что повышает риск дорожно-транспортных происшествий и затрудняет движение автомобилей.

В связи в этим водителей просят снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, использовать противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних маневров. Пешеходов просят проявить повышенную внимательность при пересечении проезжей части.

Людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями советуют воздержаться от выхода на улицу, говорится на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям России продолжение «золотой осени» в ноябре.

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МЧСсильный туманМосковская область
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