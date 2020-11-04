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В Россельхознадзоре создали методику выявления COVID-19 на таре продуктов
Фото: pixabay.com

В Россельхознадзоре создали методику выявления COVID-19 на таре продуктов

Татьяна Плотникова

Общество

Специалисты Научно-исследовательского центра Россельхознадзора разработали методику, позволяющую выявлять следы возбудителя коронавирусной инфекции на продукции, упаковке и других образцах внешней среды.

Методика основана на выявлении двух генов коронавируса. Россельхознадзор подготовил рекомендации по количеству и процедуре отбора смывов с проверяемых образцов.

Данная методика соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения животных, сообщает ТАСС.

Ранее китайские ученые подтвердили, что возбудитель коронавирусной инфекции способен длительное время сохранять жизнеспособность на упаковке замороженной продукции. Экспертам удалось обнаружить живой вирус на внешней упаковке ввезенной в Китай замороженный трески.

В связи с этим Россельхознадзор поручил проводить выборочные проверки животноводческой продукции, предназначенной для экспорта в Китай.

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